Arnavutköy\'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde eşi ve yeğeniyle yürüyüş yapan Güler Karavay'a ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın önüne düşen Karavay'ın üzerinden geçen sürücü olay yerinden kaçarken, talihsiz kadın hayatını kaybetti. Kazada eşi Adem Karavay ağır, yanlarında bulunan yeğenleri ise hafif yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri ise kazanın meydana geldiği bölgede geceleri yüksek sesli müzik, alkol kullanımı, drift ve araçlarla yarış yapıldığını iddia ederek önlem alınmasını istedi.

Kaza, Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin "kanal boyu" olarak adlandırdığı, devamında ormanlık alanın bulunduğu yolda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güler Karavay (47), eşi Adem Karavay ve yeğenleriyle birlikte bölgede yürüyüşe çıktı. Bu sırada T.Ü. idaresindeki ticari araç yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güler Karavay aracın önüne düştü. İddiaya göre sürücü, durmak yerine olay yerinden kaçmaya çalışırken Karavay'ın üzerinden geçerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Güler Karavay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Adem Karavay ağır yaralandı. Çiftin yanında bulunan yeğenleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Cinayet gibi kaza saniye saniye kamerada

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde ailenin yol kenarında yürüdüğü sırada ticari aracın 3 kişiye çarptığı, Güler Karavay'ın çarpmanın etkisiyle aracın önüne düştüğü ve sürücünün kaçmaya çalışırken kadının üzerinden geçerek yoluna devam ettiği anlar yer aldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kazayı gerçekleştirdiği tespit edilen T.Ü. sabaha karşı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahalleli tepkili: "Artık burası bizim için kabus oldu"

Mahalle sakinleri ise kazanın yaşandığı yolun özellikle gece saatlerinde tehlikeli hale geldiğini öne sürdü. Vatandaşlar, ormanlık alana doğru uzanan yol üzerinde araçlarla gelen bazı kişilerin yüksek sesli müzik dinlediğini, alkol kullandığını, drift ve yarış yaptığını iddia etti. Bölgede kaldırım bulunmadığını belirten mahalle sakinleri, kasis ve benzeri önlemler alınmasını istedi.

"Biz cinayet gözüyle bakıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Ali Rıza Karakaş, yolun vatandaşlar tarafından yürüyüş amacıyla sıklıkla kullanıldığını belirterek, "Burada ölümlü bir kazaya daha önce denk gelmedik. Ama her an olabilecek bir durum vardı. Yol tamamen asfalt. Ormanlık alan olduğu için her gün burada içki tarzı olaylar oluyor, alkollü araç kullanımı da çok fazla. Çoluk çocuk burada tehlikede. Çocuklarımızı rahatça yollara çıkaramıyoruz. Burada trafik ışığı, kasis gibi önlemler de yok. Maalesef dün acı bir olay yaşamış olduk" dedi.

Sürücünün kazanın ardından kaçmasına tepki gösteren Karakaş, "Kaza her insanın başına gelebilir ama en azından insani yönünü gösterip orada müdahale etmeye çalışsaydı acımız biraz daha hafif olurdu. Gerekli cezayı almasını istiyoruz. Biz bunu kaza olarak değil, cinayet gözüyle değerlendiriyoruz. Görüntülerde şahsın üzerinden geçip gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Geceleri kalkıp buradan insanları kovaladığımız oldu"

Mahalle sakinlerinden Sezai Güney ise 20 yılı aşkın süredir bölgede yaşadığını belirterek, "Daha önce iki defa burada kaza atlattık. Yaralanma olmadı ama yetkililere ulaştık. Akşamları özellikle geç saatlerde yüksek sesli müzik, içkili eğlenceler oluyor. Arabalarla drift yapıyorlar, yarışıyorlar. Biz bunlarla ilgili polise de müracaat ettik. Burada kaldırımımız yok. Hiç değilse kasis gibi bir şey yapılsın. Artık burası bizim için kabus oldu" diye konuştu.

Güney, "Mahalle sakinimizdi, çok iyi bir insandı. Normal yürüyüşünü yaparken böyle elim bir kaza yaşandı. Geceleri kalkıp buradan insanları kovaladığımız oldu. Yüksek sesli müzik, drift, yarış; bunların artık son bulmasını istiyoruz. Bir de çarpıp kaçıyor, durmuyor. Kamera görüntüleri poliste, artık gereğini yapacaklardır" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.