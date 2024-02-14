Arnavutköy'de bir grup genç arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de bir grup genç arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Arnavutköy\'de bir grup genç arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Arnavutköy'de bir grup genç henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve tokatlarla birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Kavga, çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

14.02.2024 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de bir grup gencin henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve tokatlarla birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir grup genç henüz bilinmeyen bir nedenle önce tartışıp daha sonra kavga etmeye başladı. Birbirine acımasızca tekme ve tokatla saldıran gençler, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga, çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kavga, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de bir grup genç arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 10:18:10. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de bir grup genç arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement