Arnavutköy\'de Gençler Kaza Anından Kurtuldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde yol kenarında oturan gençler, adeta ölümden döndü. Seyir halinde hızla ilerleyen otomobil, gençlerin yanından geçerek kaldırma çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde gerçekleşti. Gece saatlerinde yol kenarında oturan gençler, adeta facianın eşiğinden döndü. Bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda oturan gençlere çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı. Kaza anı görüntülerinde, otomobilin oturan çocukları es geçerek kaldırıma çıktığı görüldü. Kazadan sonra gençler sürücünün yanına giderek yardımcı olmaya çalıştı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. - İSTANBUL