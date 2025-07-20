Arnavutköy\'de İlginç Kavga

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2 kişi arasında yaşanan ilginç kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflardan birinin elindeki sopa, ayırmaya çalışan kişi tarafından defalarca kez çayırlık alana atılmasına rağmen şahsın sopayı aldığı ve kavgaya devam ettiği görüldü.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde 2 şahıs arasındaki enteresan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 2 kişinin kavga etmeye çalışırken, ayırmaya çalışan şahsın olayda kullanılmak istenen sopayı çayırlık alana attığı görüldü. Kavganın taraflarından birinin sopayı defalarca kez almak istediği ve ayırmaya çalışan kişinin pes ettiği anlar da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL