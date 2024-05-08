Arnavutköy'de Kaçak Yapıların Yıkımı Sırasında Gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de Kaçak Yapıların Yıkımı Sırasında Gerginlik

Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı sırasında polis ekipleri ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Polis, taşlı saldırılara biber gazıyla karşılık verdi.

08.05.2024 20:32  Güncelleme: 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de yıkım gerginliği

Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı sırasında vatandaşlarla polis arasında gerginlik yaşandı

Polis ekipleri taşlı saldırılara biber gazıyla karşılık verdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Yıkım için güvenlik önlemi alan polis ekipleri, taşlı saldırılara biber gazıyla karşılık verdi. Yaşanan gerginlik kameraya yansıdı.

Arnavutköy Kaymakamlığı, İmrahor Mahallesinde kaçak yapılan 6 adet yapının yıkılmasına karar verdi. Sabah saatlerinde yıkım için Mahalleye giden ekipler, vatandaşların direnciyle karşılaştı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yıkım ekipleri ile mahalleli arasında yaşanan tartışma büyüyünce kısa süreli gerginlik yaşandı. Vatandaşların taş atması üzerine biber gazı kullanan polis, grubu püskürttü. Yıkım gerginliği kameralara yansıdı.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında yıkım çalışmaları devam etti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Kaçak Yapıların Yıkımı Sırasında Gerginlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:11:04. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Kaçak Yapıların Yıkımı Sırasında Gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement