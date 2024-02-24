Arnavutköy'de Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı

Arnavutköy\'de Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, manevra yaparak orta refüje çarptı. Kazada otomobil ağır hasar alırken, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

24.02.2024 09:55
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Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil manevra yaptıktan sonra refüje çarptı. Ağır hasar oluşan otomobilde bulunan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde gerçekleşti. Nuran K. yönetimindeki 34 SJ 3448 plakalı otomobil, cadde üzerinde kontrolden çıkarak manevra yapmaya başladı. Otomobil ardından orta refüje çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil ağır hasar alırken, sürücü Nuran K. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülere, kaza sonrasında çevredekilerin araca doğru yardıma koştuğu anlar da yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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