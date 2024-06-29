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Arnavutköy'de korkutan yangın: Demir kapıyı elleriyle söküp aileyi kurtardılar

İSTANBUL - Arnavutköy bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, binada oturan aileyi kurtarmak için demir kapıyı elleriyle kırdı. Panik anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, dün akşam 20.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Asil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, üst katta oturan aileyi kurtarmak için demir kapıyı elle söktü. Ekipler gelene kadar vatandaşlar üst katta mahsur kalan aileyi kurtardı. Mahallede paniğe neden olan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı veya can kaybının olmadığı yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. Vatandaşların kapıyı söktüğü ve aileyi kurtardığı anlar anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.