Arnavutköy\'de Kurbanlık Hayvan Bataklığa Saplandı

3.Sayfa

Arnavutköy'de bağlandığı yerden çözülerek kesim alanına götürülmek istenilen kurbanlık, hayvan tutan kişilerin elinden kaçarak bir bataklığa saplandı.

Sabah saatlerinde İmrahor Mahallesi'nde bir ahırda bağlı olan kurbanlık dana kesim alanına götürülmek istendiği esnada tutan kişilerin elinden kaçarak bataklığa saplandı. Şahısların hayvanı kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hayvanın bir süre sonra sahipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi. - İSTANBUL