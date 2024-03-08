Arnavutköy'de matkap hırsızları kamerada
Gece saatlerinde inşaatlara girerek hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
İSTANBUL - Arnavutköy'de inşaatlara gece saatlerinde girerek inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından yakalandı. İnşaatlara giriş ve çıkışları güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Arnavutköy'de farklı mahallelerde bir çok inşaata girerek inşaat malzemeleri çalan hırsızlar polisin güvenlik kamerasından iz sürmesi sonucunda yakalandı. İnşaatlardan yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün çalan M.K. ve İ.T. isimli 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan 2 hırsız cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ve inşaatlara giriş çıkış anları güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de matkap hırsızları kamerada - Son Dakika
Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?