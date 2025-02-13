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Arnavutköy'de okulda yangın paniği

Söndürme çalışması ve öğrencilerin bekleyişi havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy' de bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'n çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerin söndürme çalışması havadan drone ile görüntülendi.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'n çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride bulunan öğrencileri tahliye etti. Öğrenciler panik halde dışarı çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü itfaiye ekibi okul içerisinde kontrol gerçekleştiriyor. Ekiplerin çalışması havadan drone ile görüntülendi.