Arnavutköy'de Peş Peşe Hırsızlık Olayları - Son Dakika
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Arnavutköy'de Peş Peşe Hırsızlık Olayları

20.06.2026 11:23
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İstanbul Arnavutköy'deki bir sitede iki gün üst üste hırsızlık yaşandı, site sakinleri tedirgin.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir sitede iki gün üst üste yaşanan hırsızlık olayları site sakinlerini tedirgin etti. İlk gün açık otoparkta park halinde bulunan ATV çalınırken, ertesi gün ise güvenlik kamerası montajı için sitede bulunan teknik personelin laptopları çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin kapalı otoparkında tadilat çalışması olması nedeniyle ATV'sini açık otoparka park eden Hatice Tekeoğlu, sabah saatlerinde aracının yerinde olmadığını fark etti. Gece saatlerinde motosikletle gelen iki kişinin, ATV'yi çalarak uzaklaştığı öğrenildi.

"Buraya dadanmışlar"

ATV sahibi Hatice Tekeoğlu, "Kapalı otopark tadilatta olduğu için ATV'mi açık otoparka park ettim. Gece saat 01.00 ile 02.00 arasında çalınmış. İki kişi motosikletle geliyor. Birisi benim ATV'mle gidiyor, diğeri motosikletle devam ediyor. Ertesi gün polisle çevredeki kameraları incelerken hırsız tekrar gelmiş. Bu kez sitede güvenlik kamerası montajı yapan teknik personelin laptoplarını çalmışlar. Ayrıca siteden ayakkabı hırsızlıkları da yaşandı. Buraya bir hırsız dadanmış gibi görünüyor" dedi.

ATV'nin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Tekeoğlu, "Belki bazıları için sadece bir motor olabilir ama benim için öyle değil. Ben çocuğumu onunla okula götürüyorum. Başka aracım yok. Okul uzak, marketler uzak. O benim elim ayağım. Lütfen bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Olay günü güvenlik kamerası sisteminin yeni kurulduğunu ancak henüz aktif hale gelmediğini söyleyen Tekeoğlu, "Güvenlik kamerası takılmıştı ama çalışmalar devam ediyordu. Muhtemelen bunu fark etti. Belki önceden keşif yaptı. Polis ekipleriyle görüştüm. En son aracın Esenyurt tarafında görüldüğü bilgisi verildi. Arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Peş peşe yaşanan hırsızlıkların site sakinlerinde endişeye neden olduğunu belirten Tekeoğlu, "Çocuklarımız burada oynuyor. Bu olaylar bizi ve komşularımızı tedirgin ediyor. İki gün üst üste yaşanan hırsızlıklar nedeniyle güvenlik konusunda endişeliyiz" dedi.

Öte yandan, polis ekiplerinin hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Peş Peşe Hırsızlık Olayları - Son Dakika

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