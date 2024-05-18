İstanbul Valiliği: Arnavutköy'de polisle çatışan şüpheliler hakkında açıklama - Son Dakika
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İstanbul Valiliği: Arnavutköy'de polisle çatışan şüpheliler hakkında açıklama

İstanbul Valiliği: Arnavutköy\'de polisle çatışan şüpheliler hakkında açıklama

İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de polisle çatışan 2 şüpheliyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda şüphelilerin ateş açması sonucu polis ekiplerinin karşılık verdiği belirtildi. Şüphelilerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğerinin tedavisinin devam ettiği ifade edildi. Şahısların üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunduğu da açıklandı. Tahkikat işlemleri devam ediyor.

18.05.2024 21:06
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İstanbul Valiliğinden, Arnavutköy'de 2 şüphelinin polisle çatıştığı olayla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerimiz, bir araca denetim amacıyla yaklaşmış ancak araçta bulunan E.K. ve H.Ç. isimli şahıslar tarafından ekiplerimize ateş açılmıştır. Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hastanede hayatını kaybetmiştir. H.Ç.'nin ise hastanede tedavisi devam etmektedir. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Şahıslarla ilgili yapılan sorgulamasında ise; E.K.'nın kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, H.Ç.'nin ise toplam 6 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Valiliği: Arnavutköy'de polisle çatışan şüpheliler hakkında açıklama - Son Dakika

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