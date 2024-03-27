Arnavutköy'de tamirden dönen servis minibüsü alev alev yandı: O anlar kamerada
Servis minibüsü park edildikten kısa süre sonra alev topuna döndü
İSTANBUL - Arnavutköy'de arıza nedeniyle tamire götürülen servis minibüsü, tamirden çıkıp park edildikten kısa süre sonra nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Alevler kısa sürede minibüsün tamamını sararken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Arnavutköy'de iddiaya göre tamirciden çıktıktan sonra Anadolu Mahallesi'nde bir sokağa park edilen servis minibüsü, park edildikten kısa süre sonra alev aldı. Neden kaynaklı çıktığı henüz bilinmeyen yangın kısa sürede tüm minibüsü etkisi altına aldı. Minibüs kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanma anları ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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