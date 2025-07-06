Arnavutköy'de bir tarlada yangın çıktı. Vatandaşlar hortum ve iş makineleriyle yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde bulunan bir tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildiren vatandaşlar, hortumlar ve iş makineleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan alan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Tarla Yangını - Son Dakika
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