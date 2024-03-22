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Arnavutköy'de trafikte tartışan sürücüler kamerada

Arnavutköy'de önünü kestiği otomobil sürücüsüne bıçak çekti: O anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücülerin trafikte yaşadığı tartışma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken bir sürücü çevreyolunda önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçak çekti.

Arnavutköy'de farklı noktalarda araç sürücülerinin trafik nedeniyle yaptığı tartışmalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir kişi tartıştığı araç sürücüsünün önünü keserek eline aldığı bıçakla araçtan inmesini istedi. Bir diğer yaşanan olayda ise taksi ile minibüs sürücüsü tartıştı. Yaşanan tartışmalar cep telefonuyla kayda alındı.