Arnavutköy'de trafikte tartışan sürücüler kamerada
Arnavutköy'de önünü kestiği otomobil sürücüsüne bıçak çekti: O anlar kamerada
İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücülerin trafikte yaşadığı tartışma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken bir sürücü çevreyolunda önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçak çekti.
Arnavutköy'de farklı noktalarda araç sürücülerinin trafik nedeniyle yaptığı tartışmalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir kişi tartıştığı araç sürücüsünün önünü keserek eline aldığı bıçakla araçtan inmesini istedi. Bir diğer yaşanan olayda ise taksi ile minibüs sürücüsü tartıştı. Yaşanan tartışmalar cep telefonuyla kayda alındı.
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