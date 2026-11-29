Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına, Arnavutköy Karaburun Sahili'nde dev dalgaların oluşmasına yol açtı. Sahil şeridine taşan dalgaların yanı sıra olumsuz hava koşulları sebebiyle balıkçı teknelerinin kıyıda bekletildiği görüldü.

İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Arnavutköy'de etkili oldu. Arnavutköy Karaburun Sahili'nde etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle oluşan dev dalgalar sahil şeridine taştı. Bölgedeki balıkçılık faaliyetleri de dalgaların taşması sonucunda olumsuz etkilendi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için balıkçı teknelerinin kıyıda bekletildikleri görüldü.