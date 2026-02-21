Arnavutluk'ta Yolsuzluk Gösterileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnavutluk'ta Yolsuzluk Gösterileri

Arnavutluk\'ta Yolsuzluk Gösterileri
21.02.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama'ya karşı yolsuzluk iddialarıyla yapılan gösterilerde çatışmalar yaşandı.

Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama hükümetini yolsuzlukla suçlayan binlerce gösterici başkent Tiran'daki Başbakanlık binasına molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, iki taraf arasında 2 saat süren çatışmada sokaklar savaş alanına döndü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefetin çağrısıyla Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümete karşı binlerce kişi bir kez daha sokaklara döküldü. Rama hükümetini yolsuzlukla suçlayan göstericiler Başbakanlık binası önünde toplanarak, "Rama, evine dön" ve "Rama" sloganları attı. Muhalefettekili Demokrat Parti lideri Sali Berisha yaptığı konuşmada, "Edi Rama'nın günleri sayılıdır. Arnavutluk'u ülkeyi yoksulluğa ve yolsuzluğa sürükleyen Edi Rama'dan kurtaracağız. Bilsinler ki güneşin arkasına bile gitseler onları bulacağız ve kanunun tüm gücüyle cezalandıracağız" ifadelerini kullandı. Barışçıl başlayan gösteride ilerleyen saatlerde tansiyon yükseldi. Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun karıştığı yolsuzluk iddiaları nedeniyle hükümetin istifasını talep eden göstericiler, Başbakanlık binasına molotofkokteyli ve havai fişek attı, polis ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi. Daha sonra parlamentoya doğru yürüyen göstericiler, çevik kuvvet polisleriyle karşı karşıya geldi. Yerel medyaya gçre parlamento çevresindeki sokaklarda yaklaşık polis ile göstericiler arasında 2 saat süren şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığını, Demokrat Parti ise yaklaşık 40 destekçisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Balluku geçtiğimiz sene görevden uzaklaştırılmıştı

Başbakan Edi Rama'ya en yakın isimler arasında yer alan ve iktidarın en üst düzey isimlerinden olan Balluku aleyhindeki yolsuzluk suçlamaları, ülkede geçtiğimiz yılın son döneminden bu yana siyasette gerilime yol açmıştı. Balluku, büyük altyapı projelerinde bazı özel firmalara imtiyazlar verilerek kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, görevi kötüye kullanma ve yolsuzlukla suçlanıyor.

Balluku, hakkındaki soruşturma kapsamında Yolsuzluk ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Özel Mahkemesi (SPAK) tarafından geçtiğimiz sene Kasım ayında resmen görevinden uzaklaştırılmış, ancak bu karar Aralık ayında Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmıştı. SPAK, Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanmasına izin verilmesi için parlamentodan özel izin talebinde bulunurken, Başbakan Rama bu yöndeki çağrılara olumlu cevap vermemişti.

Arnavutluk muhalefeti, daha önce Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin konunun gündeme alınması için parlamentoyu bloke etme eylemi de gerçekleştirmişti.

Rama liderliğindeki iktidar partisi Sosyalist Parti (PS), geçtiğimiz yıl üst üste 4'üncü kez iktidara gelmesinin ardından parlamentoda çoğunluğa sahip. - TİRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Edi Rama, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutluk'ta Yolsuzluk Gösterileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Depremin ipuçları sudaymış Radon gazı yeni felaketin habercisi mi Depremin ipuçları sudaymış! Radon gazı yeni felaketin habercisi mi?
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
Hamsinin tahtını devirdi İşte sofralarda en çok yenen balık Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı "Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor

11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 11:49:09. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutluk'ta Yolsuzluk Gösterileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.