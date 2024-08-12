Arpaçay'da asayiş toplantısı yapıldı.
Toplantı Kaymakam Muhammed Burak Akköz, başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ve İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Aslan'nın katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleştirildi.
Toplantıda, merkez ve köylerle ilgili genel asayiş konuları değerlendirildi. Alınan tedbirler masaya yatırıldı. Toplantı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS
Son Dakika › 3.Sayfa › Arpaçay'da asayiş toplantısı yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?