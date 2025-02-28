Artvin- Ardahan Karayolu'nda heyelan
ARTVİN - Artvin-Ardahan Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yol temizlenerek trafiğe açıldı.
Artvin-Ardahan Karayolu'nun 19. kilometresinde Varyant mevkiinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı. Gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye Karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede uzun araç kuyruklarının oluşurken, ekipler güvenlik önlemleri alarak heyelanlı bölgedeki temizlik çalışmalarına başladı.
Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin-Ardahan Karayolu'nda Heyelan Meydana Geldi - Son Dakika
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