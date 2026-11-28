Artvin'in Borçka ilçesinde, devrilen tankerden kimyasal madde sızması, zincirleme trafik kazası ve orman yangını senaryolarıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikatta ekipler, senaryo gereği yaralanan 25 kişiye müdahale etti.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda İbrikli İskele mevkisinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda tarım ilacı taşıdığı değerlendirilen bir tanker devrildi. Tankerden kimyasal madde sızarken bölgede zincirleme trafik kazası meydana geldi ve orman yangını çıktı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan ve olay yerinden kaçan düzensiz göçmenlerin yakalanması da tatbikatta canlandırıldı.

Hastane afet planları devreye alındı

112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM), Borçka, Hopa ve Arhavi devlet hastaneleriyle koordineli çalıştı. Ekipler, senaryo gereği yaralanan 25 kişinin müdahale önceliğini belirledi ve kimyasal maddeden arındırma işlemlerini uyguladı. Hastane afet planları devreye alınarak yaralıların sevk ve nakil işlemleri yürütüldü.

Artvin İl Sağlık Müdürü Yunus Arslan, tatbikatta çok sayıda kişinin yaralandığı ve kimyasal müdahalenin gerektiği bir kaza senaryosu uyguladıklarını belirterek, yaralıların sağlık kuruluşlarına hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılması ile kurumlar arası koordinasyon üzerine çalıştıklarını söyledi.

Artvin AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu ise tatbikatı Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirdiklerini belirtti. Şenlioğlu, çalışmayla kurumların kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olaylara karşı müdahale kapasitesini değerlendirmeyi ve birlikte çalışma becerisini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Tatbikata sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD, jandarma, emniyet, belediye itfaiyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü, Türk Kızılay ve diğer kurumların ekipleri katıldı.