Artvin'de ayılar yayla evlerini talan etti

Artvin'de kış uykusundan uyanan ayılar yayla evlerini talan etti
ARTVİN - Artvin'de kış uykusundan uyana ayılar yayla evlerine dadandı. Yiyecek aramak için yayla evlerine giren ayılar, kapılar kırdı, arı kovanları ve eşyalara zarar verdi.
Artvin'in Yusufeli ilçesi Mutlugün köyü Başkeret Yaylasında kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan ayılar yayla evlerine girdi. Girdikleri evlere büyük zarar veren ayılar, kapıları kırdı eşyaları darmaduman etti. Aynı zamanda arı kovanlarını parçaladı.
Havaların ısınmasıyla Başkeret Yaylasına çıkan Murat Gündüz, gördüğü manzarayla hayrete düştü. Yayla evleri ve ambarların, kapılarının kırılmış, arı kovanlarının da parçalanmış olduğunu gören Gündüz, ayı izlerini fark edince telefonlar evlerin sahiplerine bilgi verdi. Kendisine ait ambarda ayının hışmına uğrarken, içinde bulunan meyve kurularını yiyen ayı Seyfettin Uluçay'a ait 7 arı kovanına da zarar verdi.
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