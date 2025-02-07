Artvin'de Çığ Anı Kamerada

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Artvin'de çığ düşme anı kamerada

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyünde ormanlık alandan gelen çığ paniğe yol açarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şavşat'ın dağlık ve ormanlık bölgesinde meydana gelen çığ, Aşağı Koyunlu köyüne doğru ilerlemeye başladı. Yamaçtan kopan büyük kütle, kısa sürede köy merkezine kadar ulaştı. Çığ felaketini cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, o anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde çığın gelme anı ve köy sakinlerin yaşadığı panik yer alırken, olayda herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.