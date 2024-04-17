Artvin\'de çöp döküm sahasında gece yangın çıktı

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Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında gece yangın çıktı. Yangının metan gazı patlaması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Alınan bilgiye göre, Artvin merkeze bağlı Varyant mevkiinde vahşi çöp depolama olarak ifade edilen bölgede çöp yığınının oluşturduğu metan gazı patlaması nedeniyle gece saatlerinde yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede engebeli arazinin yaklaşık 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı.

Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürü Ercan Cebeci, yangının havaların ısınmasından kaynaklı olduğunu ifade ederek "Çöp alanımızda çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz aralıksız müdahale ediyor. Yangın sönene kadar müdahalemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı. Yangın sabah saatlerinde söndürülerek kontrol altına alındı. - ARTVİN