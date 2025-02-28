Artvin\'de Düşen Kar Kütlesi, Yaşlı Adamı Saniyelerle Kurtardı

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Artvin'de bir binanın çatısındaki karlar kaldırıma düşerken, o sırada yolda yürüyen yaşlı adam karların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

İnönü Caddesi üzerinde bir binanın çatısında biriken kar kütlesi hızla kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen yaşlı adam, düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Cadde esnaflarından Murat Topal, "Kar kütlesinin zaten düşeceği belliydi. Gerek cadde esnafı, gerekse belediye çalışanları önlem almıştı. Düştüğü esnada bir amcamız son anda kurtuldu. Herhangi bir sıkıntı olmadan atlattık çok şükür" dedi.

Esnaf Erbil Karaca ise, "Kar yağdığından dolayı yol kapalıydı. Belediye çalışanları yolları temizlemek için çalışma yapıyordu. Çatıdan sarkan karı görünce üzerimize düşer mi diye tereddüt ettik. Ben de onlara 'Gelin çay içelim, sonra çalışırsınız' dedim. Biz içeri girerken yukarıdan kar kütlesi geldi" ifadelerini kullandı. - ARTVİN