Artvin'de Kaçak Bal Operasyonu: 304 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de Kaçak Bal Operasyonu: 304 Kilo Ele Geçirildi

Artvin\'de Kaçak Bal Operasyonu: 304 Kilo Ele Geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de düzenlenen operasyonda 304 kg kaçak bal ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Artvin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 304 kilogram kaçak bal ile alkol, sigara ve tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Borçka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçak alkol ticareti yaptığı değerlendirilen yabancı uyruklu bir şüphelinin ikametine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 1 el kantarı, 304 kilogram kaçak bal, 500 gram kaçak tütün, çeşitli markalarda 318 paket kaçak sigara, 108 kutu sir ağda, çeşitli markalarda 14 şişe 100 cl kaçak alkol ile 0,5 litrelik pet şişelerde 47 adet etil alkol ele geçirildi. Operasyonda ayrıca suç geliri olduğu değerlendirilen çeşitli miktarlarda Türk lirası ve dövize el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Artvin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de Kaçak Bal Operasyonu: 304 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IKBY Başkanı Barzani’den “Terörsüz Türkiye“ sürecine ilişkin çerçeve yasaya destek IKBY Başkanı Barzani'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasaya destek
Yaz Kuran kursu öğrencilerini taşıyan araç direğe tosladı, 5’i ağır 13 çocuk yaralandı Yaz Kuran kursu öğrencilerini taşıyan araç direğe tosladı, 5'i ağır 13 çocuk yaralandı
AK Parti’ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi: Kendime bir yol çizeceğim AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi: Kendime bir yol çizeceğim
350 bin liralık cihaz için onay beklerken hayatı kabusa döndü: Artık dayanamıyorum 350 bin liralık cihaz için onay beklerken hayatı kabusa döndü: Artık dayanamıyorum
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
SPK’dan 3 şirketin sermaye artırımına onay SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti’nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
20:47
AK Parti’nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden gösteri
AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden gösteri
20:22
Canlı anlatım: Sezonun ilk maçı tempolu başladı
Canlı anlatım: Sezonun ilk maçı tempolu başladı
20:17
Partilerinden istifa eden milletvekilleri Ömer Karakaş ve Mustafa Bilici AK Parti’nin 25. yıl programına katıldı
Partilerinden istifa eden milletvekilleri Ömer Karakaş ve Mustafa Bilici AK Parti'nin 25. yıl programına katıldı
18:18
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 21:39:49. #7.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Kaçak Bal Operasyonu: 304 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.