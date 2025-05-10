Artvin\'de Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devirildi.

Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçarken, bazı ağaçlar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, fırtına nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde birçok mahalle karanlığa gömüldü.

Olayın ardından AFAD, belediye ve elektrik dağıtım ekipleri bölgede çalışma başlattı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, vatandaşlar ise yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre fırtınanın etkili olduğu bölgelerde enerji arzının yeniden sağlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. - ARTVİN