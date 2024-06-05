Artvin'de Tekne Batması Sonucu 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Artvin'de Tekne Batması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Artvin'de Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde bir teknenin bilinmeyen bir sebeple battığı olayda Mete Okumuş, Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş ve Ümit Yerlikaya yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.06.2024 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de bir teknenin batması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde Kaledibi İskele mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple bir tekne battı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile Çoruh Arama Kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Olayda biri ağır olmak üzere Mete Okumuş, Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş, Ümit Yerlikaya yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Artvin, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Tekne Batması Sonucu 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:54 Çorum’da okul basan yabancı uyruklu veli okul müdürünü zincirle darbetti Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli okul müdürünü zincirle darbetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
22:37 Aziz Yıldırım’ı silip atmış Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil
22:13 Mbappe sonrası planlar değişti Real Madrid’den Arda Güler kararı Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
21:58 Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem
21:16 Fenerbahçe’de Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti
20:39 Süper Lig’de fark yaratır Premier Lig’in golcüsü Galatasaray’a geliyor Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor
20:25 Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 23:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Tekne Batması Sonucu 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement