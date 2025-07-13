Artvin\'de Trafik Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti

Artvin'in Hopa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri 13, diğeri 19 yaşında iki kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah 04.30 sıralarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 NJJ 664 plakalı otomobil, Hopa Liman Kavşağı'nda seyir halindeyken bir 08 ABS 656 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olduğu öğrenilen 13 yaşındaki Mert Saman çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yaralandı.

Çarpmanın ardından kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araçta bulunan Yasin K.(23), Enes Nadir. G.(25), Ebrar Üçüncü (19) ve motosiklet sürücüsü Mert Saman olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Yapılan müdahalelerin ardından motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki Mert Saman ve 19 yaşındaki Ebrar Üçüncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların tedavisi hastanede sürüyor. - ARTVİN