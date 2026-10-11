Artvin Hopa\'da cenaze dönüşü kaza yapan otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde cenaze töreninden dönerken kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hopa ilçesi Yoldere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Borçka'daki cenaze töreninden dönen Osman Nuri Bıyıklı ve Ayşe Bıyıklı'nın bulunduğu 53 HA 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Nuri Bıyıklı ve Ayşe Bıyıklı, yapılan ilk müdahalelein ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.