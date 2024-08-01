Artvin Hopa'da Evde Meydana Gelen Tüp Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Artvin Hopa'da Evde Meydana Gelen Tüp Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Artvin Hopa\'da Evde Meydana Gelen Tüp Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Artvin'in Hopa ilçesinde bir evde meydana gelen tüp yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Olayın ardından mahalle esnafı, itfaiye aracını yıkayarak ekiplere teşekkür etti.

01.08.2024 09:33  Güncelleme: 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde bir evde meydana gelen tüp yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Olayın ardından mahalle esnafı, itfaiye aracını yıkayarak ekiplere teşekkür etti.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Sundura Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde bulunan piknik tüpü aniden alev aldı. Ev sahibi, yanan tüpü dışarı çıkardı ancak tüp, yuvarlanarak mahallede yanmaya devam etti. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri, yanan tüpe müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olay sırasında mahallede bulunan oto yıkama çalışanları, itfaiye ekiplerine teşekkür etmek amacıyla itfaiye aracını tazyikli suyla yıkadı. Mahalle esnaflarından Kadir Yıldız, "Yıkamanın arka tarafında bulunan evlerden sesleri duyduk. Gittiğimizde bir tüpün yandığını gördük. Ev sahipleri bizden yardım istedi. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek cesur bir şekilde tüpü söndürdü. Biz de itfaiye ekiplerine teşekkür etmek amacıyla arabalarını yıkadık" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Artvin, Hopa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Artvin Hopa'da Evde Meydana Gelen Tüp Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15’er yıla kadar hapis istendi İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
23:26 İddia doğruysa durum vahim Hamaney, İsrail’in doğrudan vurulması emrini verdi İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 11:01:14. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin Hopa'da Evde Meydana Gelen Tüp Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement