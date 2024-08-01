Artvin Hopa\'da Evde Meydana Gelen Tüp Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Artvin'in Hopa ilçesinde bir evde meydana gelen tüp yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Olayın ardından mahalle esnafı, itfaiye aracını yıkayarak ekiplere teşekkür etti.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Sundura Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde bulunan piknik tüpü aniden alev aldı. Ev sahibi, yanan tüpü dışarı çıkardı ancak tüp, yuvarlanarak mahallede yanmaya devam etti. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri, yanan tüpe müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olay sırasında mahallede bulunan oto yıkama çalışanları, itfaiye ekiplerine teşekkür etmek amacıyla itfaiye aracını tazyikli suyla yıkadı. Mahalle esnaflarından Kadir Yıldız, "Yıkamanın arka tarafında bulunan evlerden sesleri duyduk. Gittiğimizde bir tüpün yandığını gördük. Ev sahipleri bizden yardım istedi. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek cesur bir şekilde tüpü söndürdü. Biz de itfaiye ekiplerine teşekkür etmek amacıyla arabalarını yıkadık" ifadelerini kullandı. - ARTVİN