Artvin'de bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda 9 günlük bayram tatili boyunca 183 bin 325 bin yolcu giriş çıkış yaptı. Yine tatil boyunca 21 bin 118 araç, giriş-çıkış yaptı.
Artvin'de, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli sınır geçişlerinden olan Sarp Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşandı. 9 günlük bayram tatilin boyunca Sarp Sınır kapısından 9 bin 936 araç girişi, 11 bin 182 araç çıkışı olmak üzere toplam 21 bin 118 araç giriş yaşandı. Yine tatil süresince 90 bin 863 yolcu girişi olurken, 92 bin 462 yolcu çıkışı gerçekleşti. Toplamda ise 183 bin 325 yolcu giriş çıkış yaptığı bildirildi. - ARTVİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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