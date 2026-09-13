Artvin Şavşat'ta ATV kazası, 76 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünde meydana gelen ATV kazasında 76 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Evinin önünde kullandığı ATV'nin kontrolünü kaybeden sürücü, araçla birlikte duvardan aşağı düştü.
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünde meydana gelen ATV kazasında 76 yaşındaki Şemsettin Ongül hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Şemsettin Ongül, evinin önünde kullandığı ATV'nin kontrolünü kaybetti. Ongül, araçla birlikte duvardan aşağı düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Şavşat Arama Kurtarma, belediye itfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ongül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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