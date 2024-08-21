Artvin Şavşat\'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

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Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çukur köyünde saat 16b30 sıralarında çıktı. Henüz tespit edilemeyen nedenle Şemsettin Köse'nin evinde başlayan yangın, bir anda Dursun Yılmaz ve Cemile Yılmaz'ın evlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine, Şavşat Belediyesi itfaiye araçları ve Şavşat orman işletmesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. 3 evin kullanılamaz hale geldiği bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN