Artvin Şavşat'ta heyelan Meydancık yolunu kapattı, araç geçmemesi faciayı önledi - Son Dakika
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Artvin Şavşat'ta heyelan Meydancık yolunu kapattı, araç geçmemesi faciayı önledi

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Artvin Şavşat\'ta heyelan Meydancık yolunu kapattı, araç geçmemesi faciayı önledi
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Artvin'in Şavşat ilçesinde Meydancık köy yolu üzerinde heyelan meydana geldi; yamaçtan kopan dev kaya kütleleri yolu ulaşıma kapattı. Heyelan sırasında güzergahtan araç geçmemesi olası bir faciayı önlerken ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Meydancık köy yolu ulaşıma kapandı. Dev kaya kütlelerinin düştüğü yoldan heyelan sırasında araç geçmemesi olası bir faciayı önlerken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, Meydancık köy yolu üzerinde meydana gelen heyelan ulaşımı durdurdu. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri yola düşerek güzergahı araç geçişine kapattı.

Yol üzerinde biriken kaya parçaları nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamazken, heyelanın meydana geldiği sırada güzergahtan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Heyelanın ardından bölgeye gelen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak amacıyla çalışma başlattı. Yola düşen dev kaya kütlelerinin kaldırılması ve güzergahın temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
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