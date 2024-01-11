Artvin'de yorgun mermi valilik binasına isabet etti. Camı kıran merminin nerden geldiği henüz belirlenemedi.

Alınan bilgiye göre, Artvin'de gece henüz nereden geldiği bilinmeyen yorgun mermi valilik binasının camına isabet etti. Sabah saatlerinde fark edilen olay sonrası polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kurşun izi ve camda belirlenen çatlaklar üzerine polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı. Merminin nereden ateşlendiği henüz belirlenemezken, Artvin Valiliği konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. - ARTVİN