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Artvin'de yorgun mermi valilik binasına isabet etti - Son Dakika
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Artvin'de yorgun mermi valilik binasına isabet etti

Artvin'de gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir yerden gelen yorgun mermi, valilik binasının camına isabet etti. Olayın fark edilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve inceleme başlatıldı. Merminin nereden ateşlendiği ise henüz tespit edilemedi.

Artvin\'de yorgun mermi valilik binasına isabet etti
11.01.2024 - 16:36,
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Artvin'de yorgun mermi valilik binasına isabet etti. Camı kıran merminin nerden geldiği henüz belirlenemedi.

Alınan bilgiye göre, Artvin'de gece henüz nereden geldiği bilinmeyen yorgun mermi valilik binasının camına isabet etti. Sabah saatlerinde fark edilen olay sonrası polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kurşun izi ve camda belirlenen çatlaklar üzerine polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı. Merminin nereden ateşlendiği henüz belirlenemezken, Artvin Valiliği konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de yorgun mermi valilik binasına isabet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de yorgun mermi valilik binasına isabet etti - Son Dakika
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