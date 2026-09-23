Artvin Yusufeli'de tünelde sarkan malzeme iki tıra çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Artvin Yusufeli'de tünelde sarkan malzeme iki tıra çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Artvin Yusufeli\'de tünelde sarkan malzeme iki tıra çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel içinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kamyonetin kasasından sarkan malzemenin karşı yönden gelen iki tıra çarptığı kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel içinde iki tır ile bir kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Artvin-Erzurum karayolunun T-26 Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Artvin yönüne giden İbrahim Y. (51) yönetimindeki 61 ACS 565 plakalı kamyonetin kasasından sarkan malzeme, karşı yönden gelen 96 AU 247 ve 56 AB 823 plakalı tırlara çarptı.

Kazada 56 AB 823 plakalı tırın sürücüsü İran uyruklu Nadir Meyranver olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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