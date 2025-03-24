Diyarbakır'da asansör boşluğuna düşen kapıcı hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki bir sitenin kapıcısı, asansörü kontrol ettiği sırada boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Peyas Mahallesi'nde bir sitenin kapıcısı olan Abdurrezzak Memiş (37), asansörü kontrol ettiği sırada dengesini kaybedip boşluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Asansör boşluğundan çıkartılan Memiş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Memiş, otopsi işlemlerinin ardında Eğil ilçesi kırsal Bahşiler Mahallesinde toprağa verildi.