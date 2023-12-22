 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da Asansör Ustası 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Asansör Ustası 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartman inşaatında asansör montajı yapan Şeref Çolaker, dengesini kaybederek 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Çolaker, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ\'da Asansör Ustası 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
22.12.2023 - 20:23,
Abone Ol

Asansör ustası 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan düşen asansör ustası hayatını kaybetti.

Tekirdağ Çerkezköy'de bir apartman inşaatının 5'inci katında asansör montajı yaptığı esnada dengesini kaybeden asansör ustası Şeref Çolaker, 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çolaker doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Olay Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yetim Sokak üzerinde bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi.

Asansör boşluğuna düştü

İddiaya göre apartman inşaatında asansör montajı yapan Şeref Çolaker, dengesini kaybederek 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Şeref Çolaker'in asansör boşluğuna düştüğünü fark eden çalışma arkadaşı durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Şeref Çolaker itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartıldı. İlk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çolaker doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Asansör Ustası 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika


20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi

Son Dakika
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 21:05:54. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Asansör Ustası 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement