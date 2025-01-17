Asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın ölümü: İtfaiye görevlilerine tahliye - Son Dakika
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Asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın ölümü: İtfaiye görevlilerine tahliye

Beren Su Bolat'ın asansörde düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 itfaiye görevlisi tahliye edildi.

17.01.2025 15:58
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Başkentte asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması esnasında asansör boşluğuna düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen duruşmada 3 tutuklu itfaiye görevlisi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, yöneticisi apartman tutuksuz sanık Yılmaz Güney ile itfaiye görevlileri tutuklu sanıklar Bayram Babatürk, Buğra Yalabık, Ercan Akyıldız, maktul Bolat'ın anne ve babası Yusuf Özkan Bolat, Ayşegül Bolat ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı tanıkların dinleneceğini söyleyerek, olayın gerçekleştiği binada yaşayan tanık D.Ö.'ye söz verdi.

D.Ö., olayı görmediğini söyleyerek, "Hemen olay sonrasında çıktım. Komşularım anahtarların hangi dairede olduğunu biliyordu. Ben de asansör kabinin anahtarı yoktu, yalnızca asansör dairesinin anahtarı vardı. Asansör beşinci ve altıncı kat arasında kalmıştı ama çoğunluğu altıncı kattaydı" ifadelerine yer verdi.

Diğer tanık asansör firma sahibi U.K. de asansör bakımlarının ayda bir kez yapıldığını söyledi. Yönetmelikte bu şekilde olduğunu dile getiren U.K., "Yasal olarak asansör firmasının arıza durumunda gelme süresi en fazla 3 saattir. Olayın gerçekleştiği gün arasalardı, Eryaman'daydık, gelmemiz maksimum 15 dakika sürerdi. Kurtarma yapılırken asansör yarı kattayken kesinlikle kurtarma yapılmaz. Makine odasından kabin, kata getirilerek içeride mahsur kalan çıkarılır" ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerinden sonra savcı sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini mahkemeden talep etti. Savcı mütalaasından sonra söz verilen itfaiye görevlileri, tutuklu sanıklar Babatürk, Yalabık ve Akyıldız tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme itfaiye görevlisi tutuklu sanıklar Babatürk, Yalabık ve Akyıldız'ın 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi. Duruşma 25 Nisan'a ertelendi.

'Olayın geçmişi'

Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 4'üncü Cadde'de 23 Temmuz 2024'te sınıf arkadaşının oturduğu apartmana giden Beren Su Bolat, arkadaşı ile birlikte 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiye görevlilerinin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı. Açılan soruşturma kapsamında itfaiye şefi Ercan Yıldız, itfaiye erleri Bayram Babatürk, Buğra Yalabık tutuklandı. Beren Su'nun ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İtfaiye görevlisi sanıklar, Babatürk, Yalabık ve Akyıldız hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın ölümü: İtfaiye görevlilerine tahliye - Son Dakika

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