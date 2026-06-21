Asansörde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye sınava yetiştirdi - Son Dakika
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Asansörde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye sınava yetiştirdi

Asansörde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye sınava yetiştirdi
21.06.2026 16:56  Güncelleme: 17:06
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üniversite sınavına gitmek için evden çıkan öğrenci, bindiği asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan öğrenci, sınava başlamasına 7 dakika kala yetiştirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üniversite sınavına gitmek üzere evinden çıkan öğrenci, bindiği asansörde mahsur kaldı. Kahta Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan öğrenci, sınava dakikalar kala yetiştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi 6048 Sokak'ta bulunan Boztepe Vizyon Konutları B Blok'ta ikamet eden Muhammed Furkan Özbek, sabah saatlerinde sınava gitmek için evden çıktı. Binanın asansörüne binen Özbek, asansörün arızalanması sonucu içeride mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu asansörün kapısını açarak öğrenciyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sınava yetişme endişesi yaşayan Muhammed Furkan Özbek'i ekipler, zamanla yarışarak sınav merkezine ulaştırdı. Öğrencinin sınava başlamasına 7 dakika kala sınav yerine yetiştirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, öğrenci ve ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Kahta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansörde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye sınava yetiştirdi - Son Dakika

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