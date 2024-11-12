Aşkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Aşkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aşkale\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aşkale'de hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, hastaneye sevk edildi.

12.11.2024 12:48
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Aşkale'den Bayburt istikametine doğru seyir halindeki hafif ticari araç önündeki TIR'ı sollamaya çıktığı esnada karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma esnasında karşı şeritten gelen otomobil yol kenarına savruldu.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ö.Y sıkıştığı aracından yolda seyir halindeki diğer sürücüler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri güvenli bir şekilde trafik akışını sağlarken, kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aşkale Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından kazazede Erzurum'a sevk edildi. Ö.Y'nin genel durumunun iyi olduğu yapılan tetkikler sonucu çeşitli yerlerinde kırık tespit edildiği öğrenildi.

Kısa süre trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyma normal akışına döndü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aşkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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