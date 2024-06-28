Assos Antik Limanı'nda Mahsur Kalan 99 Kişi Yangında Kurtarıldı - Son Dakika
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Assos Antik Limanı'nda Mahsur Kalan 99 Kişi Yangında Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Behramkale köyünde çıkan yangında Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan 99 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı da zarar gördü.

28.06.2024 09:59
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Behramkale köyünde tarım arazisinde başlayan yangında, Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan 99 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık'a bağlı Behramkale köyü yakınlarında 26 Haziran günü saat 16.34'te makilik alanda başlayan yangına 11 dakika sonra ilk müdahale yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 10 uçak, 4 ilk müdahale aracı, arazöz ve su ikmal aracı 22 ekip ve 225 personelle havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı da alevlerden etkilendi. Alevler içinde kalan bir arazöz kullanılamaz hale geldi. 43 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü.

Yangın sırasında Assos Antik Limanı'nda vatandaşların mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan 99 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden yapılan paylaşımda, "26 Haziran 2024 tarihinde, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Assos Antik Kenti'nde meydana gelen orman yangınları nedeniyle Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan vatandaşlar olduğu bilgisinin alınması üzerine derhal 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve 8 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905, TCSG-28, TCSG-8, TCSG-6, KB-4319, KB-119, KB-20) görevlendirilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Botları tarafından mahsur kalan 99 vatandaşımız Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne intikal ettirilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Assos Antik Limanı'nda Mahsur Kalan 99 Kişi Yangında Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Assos Antik Limanı'nda Mahsur Kalan 99 Kişi Yangında Kurtarıldı - Son Dakika
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