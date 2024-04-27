Ataşehir'de alkollü şahsa meydan dayağı - Son Dakika
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Ataşehir'de alkollü şahsa meydan dayağı

Ataşehir'de alkollü olduğu değerlendirilen bir şahıs İETT otobüsüne alınmayınca, taksi durağından taksi kaçırmaya kalktı. Taşkınlık çıkaran alkollü şahsı taksiciler ve çevredeki vatandaşlar döverek hastanelik etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dövülerek bayılan şahsı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

27.04.2024 20:05
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Ataşehir'de ortalığı birbirine katan alkollü şahsa meydan dayağı

İSTANBUL - Ataşehir'de alkollü olduğu değerlendirilen bir şahıs İETT otobüsüne alınmayınca, taksi durağından taksi kaçırmaya kalktı. Taşkınlık çıkaran alkollü şahsı taksiciler ve çevredeki vatandaşlar döverek hastanelik etti.

Olay, Ataşehir İlçesi, D-100 Karayolu Edirne istikameti, Yeni Sahra mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir alkollü şahıs İETT otobüsüne alkollü olması nedeniyle alınmadı. Buna sinirlenen şahıs otobüs durağının yanında bekleyen 34 TCD 07 plakalı ticari taksinin sürücü koltuğuna oturarak ticari taksiyi kaçırmaya çalıştı. Durumu fark eden taksi şoförü taksici arkadaşlarıyla birlikte alkollü şahsı araçtan zorla indirerek tekme, ve yumuruklarla dövmeye başladı. Taksi şoförleri tarafından dövülen ve yerde sürüklenen alkollü şahıs bayıldı. Çevredeki esnaf tarafından polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dövülerek bayılan şahsı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de alkollü şahsa meydan dayağı - Son Dakika

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