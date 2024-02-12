Ataşehir'de beton mikseri kazası: Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ataşehir'de beton mikseri kazası: Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Ataşehir\'de beton mikseri kazası: Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Ataşehir'de mendil satan hamile bir kadın, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada, kadının karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin şoförü gözaltına alındı.

12.02.2024 13:42  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de feci kaza: Beton mikserinin altında kalan hamile kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ataşehir'de cadde üzerinde mendil satan hamile bir kadın beton mikserinin altında kaldı. Kazada, hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti.

Kaza, Ataşehir'de Kayışdağı Caddesi Üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayışdağı Caddesi üzerinde mendil satan Asya Sarmaşık adlı hamile kadın yolun karşısına geçtiği esnada beton mikserinin altında kaldı. Beton mikseri şoförünün fark etmediği kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Kadının karnındaki bebeği de olay yerinde vefat etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. . Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler kaldırıldı. Beton mikserinin şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olaya tanık olan Murat Güven, "Bizim aracımız kırmızı ışıkta duruyor yeşil yandığı zaman hareket ediyor. O esnada peçete satan kadın bir anda aracın önüne atlamış. Kör noktanın altına düşmüş galiba" dedi.

Yakınları fenalık geçirdi

Hayatını kaybeden kadının eşi ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Sinir krizi geçiren aile üyeleri polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ataşehir, İtfaiye, İtfaiye, Acil Durum, İstanbul, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de beton mikseri kazası: Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:00:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de beton mikseri kazası: Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement