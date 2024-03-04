Ataşehir'de dur ihtarına uymayan sürücü böyle yakalandı - Son Dakika
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Ataşehir'de dur ihtarına uymayan sürücü böyle yakalandı

Ataşehir'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü kaçmaya başladı. Polisle sürücü arasındaki kovalamaca, sürücünün ters yöne girip bir araca çarpmasıyla sonuçlandı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü gözaltına aldı. Olayla ilgili konuşan Durukan Turan, 'yüz kilometre hızla marketin oradan geliyordu. Yunus polisleri kovalıyordu. Ters yöne kaçmaya başladı. Polis ekipleri yakaladı. Çok sayıda aracın içinde plaka vardı' dedi.

04.03.2024 21:00  Güncelleme: 21:01
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Ataşehir'de dur ihtarına uymayan sürücü böyle yakalandı

İSTANBUL - Ataşehir'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü kaçmaya başladı. Polisle sürücü arasındaki kovalamaca, sürücünün ters yöne girip bir araca çarpmasıyla sonuçlandı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü gözaltına aldı.

Olay, İstanbul Ataşehir İlçesi, Yeni Çamlıca Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CEM 161 plakalı araç sürücüsü polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Sürücünün kaçtığını fark eden yunus polisleri kaçan aracın peşine düştü. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca başladı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü ters yöne girip 34 ECP 134 plakalı araca çarpması sonucu durdu. Polis ekipleri kaçan sürücüyü aracından indirerek gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili konuşan Durukan Turan, " yüz kilometre hızla marketin oradan geliyordu. Yunus polisleri kovalıyordu. Ters yöne kaçmaya başladı.

Polis ekipleri yakaladı. Çok sayıda aracın içinde plaka vardı" dedi.

Kaynak: İHA

Ataşehir, Trafik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de dur ihtarına uymayan sürücü böyle yakalandı - Son Dakika

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