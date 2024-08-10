Ataşehir'de İETT şoförü motosikletliye kırınca tartışma çıktı - Son Dakika
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Ataşehir'de İETT şoförü motosikletliye kırınca tartışma çıktı

Ataşehir'de trafikte seyir halinde olan bir İETT şoförü, aracını motosiklet sürücüsünün üzerine kırınca ikili arasında tartışma yaşandı. Motosikletli, şoföre 'Sen katilsin' diyerek tepki gösterdi. Olay anı kameraya yansıdı.

10.08.2024 17:51
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Ataşehir'de İETT şoförü üstüne kırdı, 'Sen katilsin' diyerek tepki gösterdi

Ataşehir'de İETT şoförü, üzerine kırınca motosikletli çileden çıktı

İSTANBUL - Ataşehir'de, trafikte seyir halinde olan İETT şoförü, aracını motosiklet sürücüsünün üzerine kırınca ikili arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü yol boyunca takip ettiği İETT aracının önünü kesti. 'Sen katilsin' diyerek şoföre tepki gösterdi.

Olay, dün 18.30 sıralarında Ataşehir Kozyatağı Tem bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridi üzerinde ilerlediği esnada İETT şoförü aracını motosikletlinin önüne kırdı. Duruma sinirlenen motosiklet sürücüsü yol boyunca korna çalarak İETT şoförünü durdurmaya çalıştı. Kısa süre sonra İETT aracının önünü kesen motosikletli, şoföre 'Sen katilsin' diyerek tepki gösterdi. O esnada otobüs içerisinde bulunan polis memuru taraflar arasındaki sözlü tartışmayı sona erdirdi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Ataşehir, İETT, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de İETT şoförü motosikletliye kırınca tartışma çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de İETT şoförü motosikletliye kırınca tartışma çıktı - Son Dakika
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