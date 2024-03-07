Ataşehir'de lüks rezidans düşme davasında 2 sanık beraat etti

3.Sayfa

Ataşehir'de lüks bir rezidansın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz davasında 2 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Ataşehir'de lüks bir rezidansın 8'inci katından 17 Eylül 2020 tarihinde düşerek hayatını kaybeden kamu görevlisi Şeyda Yılmaz'ın (48) ölümüne ilişkin haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 33 yıla kadar hapsi istenen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Muhammed Demir, Emre Ateş ve taraf avukatları katıldı.

Savcı müebbet hapis cezası istedi, mahkeme beraat kararı verdi

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar ile maktulün restoranda tanıştıklarını, daha sonra sanık Muhammed Demir'e ait rezidansa birlikte gittiklerini, sanık Demir'in asansörde maktulün kalçasına dokunduğunu, gecenin devamında Şeyma Yılmaz'ın aşırı alkollü olmasında faydalanan sanıkların mağdurla zorla cinsel ilişkiye girdiklerini, Şeyma Yılmaz'ın ikametten kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olamayınca sanıklardan kurtulmak için camdan aşağı atlayarak intihar ettiğini belirtti. Cumhuriyet Savcısı, sanıkların 'Kasten öldürme', 'Cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet hapis cezası ve 28 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, üzerine yüklenen suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların beraatine hükmetti. - İSTANBUL