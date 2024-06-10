Ataşehir'de Motosikletin Üzerindeki Branda Çalındı

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Ataşehir'de kimliği belirsiz bir kişi park halindeki motosikletin üzerinde bulunan brandayı çaldı. Hırsızlık anları ise bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir Örnek Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın önünde park edilmiş şekilde bırakılan motosikletin üzerindeki branda, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah evinden motosikletine binmek için çıkan motosiklet sahibi brandanın çalındığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hırsızlık anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasklı bir kişinin rahat tavırlarla motosikletin yanına yaklaşıp brandayı çıkarıp götürdüğü görülüyor. - İSTANBUL