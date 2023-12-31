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Ataşehir'de Otomobilin Camlarına Taşlı Saldırı - Son Dakika
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Ataşehir'de Otomobilin Camlarına Taşlı Saldırı

Ataşehir'de bir şahıs eline aldığı kaldırım taşı ile park halindeki otomobilin camlarına vurdu. Camları kıramayan şahıs olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir\'de Otomobilin Camlarına Taşlı Saldırı
31.12.2023 - 16:36,  Güncelleme: 16:37
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Ataşehir'de bir şahıs eline aldığı kaldırım taşı ile park halindeki otomobilin camlarına vurdu. Camları kıramayan şahıs olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Otomobile taşlı saldırı anları kameraya yansıdı.

Olay, Ataşehir'de bugün saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yerden kaldırım taşı alan bir şahıs, park halindeki otomobilin camlarına vurmaya başladı. Camlara vururken aynı anda bağıran şahıs çevrede paniğe neden oldu. Kaldırım taşı ile vurduğu otomobil camlarını kıramayan şahıs olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Taşlı saldırıya uğrayan otomobilin sahibi Yiğit Ş. daha sonra aracının yanına gelerek aracını inceledi. Olay üzerine polis ekipleri bölgede çalışma yaparken, araç sahibi Yiğit Ş.'nin şahıs hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olaya tanık olan Serkan Anek, "Adamın biri elinde kaldırım taşıyla geldi. Bağırıp çağırmaya başladı. Adamın kim olduğunu tam olarak bilmiyorum. Kaldırım taşı ile önce arabanın sağ ön camına doğru vurmaya başladı, birkaç kere vurdu kıramadı. Sonra arka cama geçti, arka camı da kıramayınca bağırdı çağırdı sonra da yürüdü gitti. Sebebi nedir bilmiyorum ama daha önce de böyle vukuatları varmış. Sonra araç sahibi geldi video çekti. Ben de olay esnasında kayıtsız kalmamak için kameramı açtım video çekip sosyal medyada paylaştım. Adam bağırdı küfür etti, park ile alakalı bir şeyler söyledi. Ben şahsı tanımıyorum ama duyduğuma göre daha önceden de böyle vukuatları varmış" dedi.

Şahsın kaldırım taşı ile otomobilin camlarına vurduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs taş ile camlara vuruyor. Daha sonra araç sahibi aracını yanına geliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ataşehir, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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