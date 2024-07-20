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Ataşehir'de park halindeki bir tırda yangın çıktı. Alevlerin çevredeki fabrikaya sirayet etme riski üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bir fabrikaya sıçrama riski bulunurken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL